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Danieli, JSW Salem'in üç bantlı kütük döküm makinesinde modernizasyon çalışmalarını tamamladı

Çarşamba, 29 Temmuz 2026 10:13:54 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Hint çelik üreticisi JSW Steel'in Salem tesisindeki üç bantlı sürekli kütük döküm makinesinin modernizasyonunun devreye alma ve performans testlerinin ardından başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Proje kapsamında eski döküm makinesi Danieli tarafından tedarik edilen yeni bir üniteyle değiştirilirken, böylelikle tesiste faaliyet gösteren üç sürekli döküm makinesinin tamamı Danieli tarafından tedarik edilmiş oldu. Döküm hatları arasında 1.300 mm mesafe bulunan dokuz metre nominal yarıçaplı makine, çeşitli çelik kalitelerinde 160 mm ve 200 mm kare kesitli ürünler üretmek üzere tasarlandı.

Danieli'ye göre modernize edilen döküm makinesi devreye alınmasının ardından bir hafta içinde hedeflenen üretim seviyesine ulaşırken, yeni konfigürasyonun operasyonel güvenilirliği, üretim istikrarını ve ürün kalitesini artırması bekleniyor.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

Pazaryeri Teklifleri

Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  100 mm
Kenar Uzunluğu2:  100 mm
SAE,EN,BS,CK,ASTM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  120 mm
Kenar Uzunluğu2:  120 mm
SAE,EN,B,CK,ATM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  140 mm
Kenar Uzunluğu2:  140 mm
SAE,EN,BS,CK,ASTM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör

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