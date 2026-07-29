Danieli, JSW Salem'in üç bantlı kütük döküm makinesinde modernizasyon çalışmalarını tamamladı

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Hint çelik üreticisi JSW Steel'in Salem tesisindeki üç bantlı sürekli kütük döküm makinesinin modernizasyonunun devreye alma ve performans testlerinin ardından başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Proje kapsamında eski döküm makinesi Danieli tarafından tedarik edilen yeni bir üniteyle değiştirilirken, böylelikle tesiste faaliyet gösteren üç sürekli döküm makinesinin tamamı Danieli tarafından tedarik edilmiş oldu. Döküm hatları arasında 1.300 mm mesafe bulunan dokuz metre nominal yarıçaplı makine, çeşitli çelik kalitelerinde 160 mm ve 200 mm kare kesitli ürünler üretmek üzere tasarlandı.

Danieli'ye göre modernize edilen döküm makinesi devreye alınmasının ardından bir hafta içinde hedeflenen üretim seviyesine ulaşırken, yeni konfigürasyonun operasyonel güvenilirliği, üretim istikrarını ve ürün kalitesini artırması bekleniyor.