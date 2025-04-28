Hint LMEL’in net kârı mali yılın son çeyreğinde %27 azaldı

Hint çelik üreticisi Lloyds Metals and Energy Limited (LMEL), 2024-25 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) önceki mali yılın aynı çeyreğine göre %27 düşüşle 2 milyar INR (23,70 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, yıllık bazda %23 düşüşle 11,93 milyar INR (140 milyon $) faaliyet geliri kaydetti.

LMEL’in yönetim kurulu, hisse senetleri, tahviller, tahvil senetleri, imtiyazlı hisse senetleri veya diğer hisse senedi bağlantılı menkul kıymetler aracılığıyla 50 milyar INR (587 milyon $) toplamak için hissedar onayı almak istiyor.

LMEL, Maharashtra’da demir cevheri madenciliği, doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretimi ve enerji üretimi alanlarında faaliyet gösteriyor.