 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hint...

Hint LMEL’in net kârı mali yılın son çeyreğinde %27 azaldı

Pazartesi, 28 Nisan 2025 14:32:08 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik üreticisi Lloyds Metals and Energy Limited (LMEL), 2024-25 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) önceki mali yılın aynı çeyreğine göre %27 düşüşle 2 milyar INR (23,70 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, yıllık bazda %23 düşüşle 11,93 milyar INR (140 milyon $) faaliyet geliri kaydetti.

LMEL’in yönetim kurulu, hisse senetleri, tahviller, tahvil senetleri, imtiyazlı hisse senetleri veya diğer hisse senedi bağlantılı menkul kıymetler aracılığıyla 50 milyar INR (587 milyon $) toplamak için hissedar onayı almak istiyor.

LMEL, Maharashtra’da demir cevheri madenciliği, doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretimi ve enerji üretimi alanlarında faaliyet gösteriyor. 


Etiketler: Hindistan Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan yeşil üretimi artırmak için teşvik açıklayacak

28 Nis | Çelik Haberler

JSW Steel'in yan kuruluşu iflas sürecindeki CRIL’i devralıyor

28 Nis | Çelik Haberler

Odisha, 2030 yılına kadar Hindistan'ın çelik üretim kapasitesinin %50'sini karşılayacak

28 Nis | Çelik Haberler

RINL Mayıs teslimatları için yabancı yüksek fırın kalite kok tedarikçisi arayışında

24 Nis | Çelik Haberler

Küresel kütük piyasasına bakış: Fiyatlar daha düşük ivmeli de olsa gevşemeye devam ediyor

18 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel sıcak rulo sac piyasasına bakış: Vergi reformları, tatil havası ve ithalat kısıtlamaları fiyat trendlerinin ...

04 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Anastasiia Kononenko: Çin’in mevcut krizle mücadele etmesi için üretim ve tüketim politikalarını değiştirmesi gerekiyor

03 Ara | Çelik Haberler

Küresel kütük piyasasına bakış: Asya ve MENA’da görünümler farklı olsa da beklentiler olumlu

11 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel kütük piyasasına bakış: Çin’de devam eden artışın ardından yukarı yönlü trend diğer piyasalara da yayıldı

04 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel sıcak rulo sac piyasasına bakış: Çinli tedarikçilerin yaptığı büyük indirimler küresel pazarda beklentileri ...

26 Tem | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis