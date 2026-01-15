 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hint...

Hint LEWL asitsiz yüzey temizleme teknolojisi için ABD’li TMWL ile anlaştı

Perşembe, 15 Ocak 2026 10:38:59 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Lloyds Engineering Works Limited (LEWL), çelik yüzeylerde asitsiz temizleme yapılmasını sağlayan patentli teknolojinin küresel ölçekte ticarileştirilmesi amacıyla ABD merkezli The Material Works Limited (TMWL) ile bir satın alma ve lisans anlaşması imzaladığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında LEWL, TMWL’ye yıllık lisans bedelleri ve performansa bağlı ek ödemeler yapaca ve buna karşılık olarak belirli coğrafyalar hariç olmak üzere EPS Gen-4 hücrelerinin sınırsız sayıda üretim ve satış hakkına sahip olacak. Söz konusu patentli teknoloji, sıfır atık su deşarjı sağlayan, tamamen geri dönüştürülebilir ve asit kullanılmadan gerçekleştirilen bir çelik yüzey temizleme sürecine imkân tanıyor.

TMWL, anlaşma çerçevesinde LEWL’ye teknik destek, tasarım güncellemeleri ve pazarlama desteği de sağlayacak.

LEWL, söz konusu iş birliğinin şirketin teknoloji portföyünü güçlendirdiğini ve küresel sürdürülebilirlik hedeflerini desteklediğini ifade etti.


Etiketler: Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

SAIL, Bhilai tesisinde karbon emisyonlarını azaltmak için 5 MW’lık yüzer güneş enerjisi projesini devreye aldı

15 Oca | Çelik Haberler

Hindistan’da ithal hurda fiyatları biraz yükseldi, yeterli yerel arz nedeniyle alıcılar temkinli

14 Oca | Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac piyasasında alıcıların direnci sürüyor

13 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan yerel inşaat demiri piyasasında alıcıların direnciyle beklenen düzeltme görüldü

13 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan iç piyasasında filmaşin fiyatları - 3. Hafta, 2026

13 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’da yerel soğuk rulo sac fiyatları stok alımların yavaşlamasıyla farklı seyirler izledi

12 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan Demiryolları kıyı bölgelerde korozyonu azaltmak için galvanizli çelik ray kullanımını deniyor

12 Oca | Çelik Haberler

Hindistan sanayi odaları hidrojen bazlı DRI sektörü için teşvik talep ediyor

12 Oca | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları Çin’den yapılan alımların sessiz kalması sebebiyle yatay seyretti, satıcılar iyimser

09 Oca | Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları arttı, bağlantılar baskı altında

08 Oca | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis