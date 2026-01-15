Hint LEWL asitsiz yüzey temizleme teknolojisi için ABD’li TMWL ile anlaştı

Hindistan merkezli Lloyds Engineering Works Limited (LEWL), çelik yüzeylerde asitsiz temizleme yapılmasını sağlayan patentli teknolojinin küresel ölçekte ticarileştirilmesi amacıyla ABD merkezli The Material Works Limited (TMWL) ile bir satın alma ve lisans anlaşması imzaladığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında LEWL, TMWL’ye yıllık lisans bedelleri ve performansa bağlı ek ödemeler yapaca ve buna karşılık olarak belirli coğrafyalar hariç olmak üzere EPS Gen-4 hücrelerinin sınırsız sayıda üretim ve satış hakkına sahip olacak. Söz konusu patentli teknoloji, sıfır atık su deşarjı sağlayan, tamamen geri dönüştürülebilir ve asit kullanılmadan gerçekleştirilen bir çelik yüzey temizleme sürecine imkân tanıyor.

TMWL, anlaşma çerçevesinde LEWL’ye teknik destek, tasarım güncellemeleri ve pazarlama desteği de sağlayacak.

LEWL, söz konusu iş birliğinin şirketin teknoloji portföyünü güçlendirdiğini ve küresel sürdürülebilirlik hedeflerini desteklediğini ifade etti.