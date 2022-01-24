Hint JSW Limited’in net kârı üçüncü çeyrekte %63 arttı

Pazartesi, 24 Ocak 2022 11:22:16 (GMT+3) | Kalküta

Hint özel çelik üreticisi JSW Steel Limited tarafından yapılan açıklamada, şirketin net kârının 2021-2022 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık), yıllık %62,5 artışla 43,6 milyar INR (585 milyon $) seviyesinde yer aldığı bildirildi.

Bir önceki yılla kıyaslandığında, gelirlerinin önemli bir artış göstermesi sayesinde şirketin performansı artarken, geçtiğimiz birkaç çeyreklik süreçte kaydedilen fiyat artışları faaliyet performansına yansıdı.

Söz konusu çeyrekte, toplam satış hacmi yıllık %1 düşüşle 3,91 milyon mt seviyesine geriledi.

Şirket, iç piyasaya yaptığı satışların %55’ini orijinal ekipman üreticilerinin, %30’unu perakende satışların ve %15’ini ise otomotiv sektörünün oluşturduğunu ekledi.

1$= 74,40 INR