Hint JSW Ispat Special Products Limited’in net zararı üçüncü çeyrekte arttı

Salı, 17 Ocak 2023 12:05:33 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Group’un bağlı kuruluşu JSW Ispat Special Products Limited’in net zararı 2022-2023 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 271,20 milyon INR (3,3 milyon $) net zarara kıyasla 979,80 milyon INR (12 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam geliri 2021-2022 mali yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen 14,76 milyar INR (180 milyon $) seviyesine kıyasla 11,1 milyar INR (135 milyon $) seviyesine geriledi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, JSW Steel ve Aion Capital 2018 yılında Monnet Ispat and Energy Limited’in varlıklarını iflastan kurtarma yoluyla devralmıştı.