Hint JSW Steel Limited’in net kârı dördüncü çeyrekte %64 düştü

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited’in net kârı 2023-24 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) yıllık %64 düşüşle 12,99 milyar INR (155,60 milyon $) seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde şirketin toplam satış geliri yıllık %1,4 düşerek 462,69 milyon INR (5,54 milyon $) seviyesine geriledi.
Dördüncü çeyrekte JSW Steel’in çelik ihracatı 1,32 milyon mt seviyesine yükselirken küresel piyasadaki stok yenileme talebi sayesinde stoklarını eritebildi. İhracat, toplam satışlarının %20’sini oluşturdu.
Aynı çeyrekte şirketin faaliyet kârı, satış fiyatlarının düşmesi ve koklaşabilir taş kömürü fiyatlarındaki artış sebebiyle çeyreklik bazda %15 azaldı.