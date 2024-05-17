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Hint JSW Steel Limited’in net kârı dördüncü çeyrekte %64 düştü

Cuma, 17 Mayıs 2024 15:11:52 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited’in net kârı 2023-24 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) yıllık %64 düşüşle 12,99 milyar INR (155,60 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin toplam satış geliri yıllık %1,4 düşerek 462,69 milyon INR (5,54 milyon $) seviyesine geriledi.

Dördüncü çeyrekte JSW Steel’in çelik ihracatı 1,32 milyon mt seviyesine yükselirken küresel piyasadaki stok yenileme talebi sayesinde stoklarını eritebildi. İhracat, toplam satışlarının %20’sini oluşturdu.

Aynı çeyrekte şirketin faaliyet kârı, satış fiyatlarının düşmesi ve koklaşabilir taş kömürü fiyatlarındaki artış sebebiyle çeyreklik bazda %15 azaldı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Mali Sonuçlar JSW Steel 

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