Hint JSPL borçlarını kapatmak için ön ödeme yaptı

Salı, 11 Mayıs 2021 12:20:23 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli Jindal Steel and Power Limited (JSPL), uzun vadede borçlarını sıfırlama ve bilanço tablosunu güçlendirme stratejisi kapsamında 24,62 milyar INR (335 milyon $) ön ödeme gerçekleştirdi.

JSPL Müdürü V R Sharma, “Borçlarımızı azaltmak, güçlü bir bilanço tablosu oluşturmak adına uzun vadeli mali stratejimizin bir parçası. Önümüzdeki çeyreklerde, bilanço tablomuzu daha da güçlendirmeyi ve kısa sürede borçlarımızı kapatmayı hedefliyoruz,” şeklinde konuştu.

JSPL, 2016-17 mali döneminin üçüncü çeyreğinde 465 milyar INR (6,33 milyar $) seviyesinde yer alan borcunu, 2020-21 mali yılının üçüncü çeyreğinde 256 milyar INR (3,48 milyar $) seviyesine indirdiğini belirtti.

Şirket, 2020-21 mali yılında 7,51 milyon mt çelik üretirken, borçlarını kapatmak ve karbon salımını azaltmak adına termal enerji birimini sattı.

1$ = 73,40 INR