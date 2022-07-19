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Hint Jindal Stainless ulusal demir yolu işletmecisine paslanmaz çelik tedarik edecek

Salı, 19 Temmuz 2022 10:30:50 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Jindal Stainless Limited (JSL) tarafından yapılan açıklamada, Jammu ve Keşmir eyaletlerinde inşa edilecek 272 kilometre uzunluğundaki demir yolu tüneline ürün tedariki için ulusal demir yolu işletmecisi Indian Railways’ten onay aldığı belirtildi.

Taraflar arasında imzalanan sözleşme kapsamında JSL, tünelin inşası için 3.500 mt EN 1.4404/316L kalite 2B kaplama paslanmaz çelik tedarik edecek.

JSL ile Indian Railways arasındaki anlaşmanın ülkede inşa edilecek en yüksek rakımlı demir yolu projesinde ilk kez paslanmaz kablo tepsisi kullanılması bakımından önem taşıdığı söyleniyor.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Jindal 

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