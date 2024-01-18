Hint Jindal SAW 2023-24 mali yılı üçüncü çeyreğinde net kârını %70 artırdı

Perşembe, 18 Ocak 2024 11:43:43 (GMT+3) | Kalküta

Hint boru ve pelet üreticisi Jindal SAW Limited’in konsolide net kârı 2023-2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilene kıyasla %70,35 artışla 4,52 milyar INR (54,56 milyon $) seviyesine yükseldi.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam satış gelirleri yıllık %5,36 artarak 47,18 milyar INR (569,17 milyon $) oldu.

Şirket bir yıl önceki 1,32 milyar $’a kıyasla 1,49 milyar $ boru siparişi aldığını ve bunun %35’inin ihracat siparişleri olduğunu belirtti.