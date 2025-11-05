Hint IMFA Tata Steel’in Odisha’daki ferroalyaj tesisini satın alacak

Indian Metals and Ferro Alloys Limited (IMFA), Tata Steel Limited’e ait olan ve Odisha eyaletinin doğusundaki Kalinganagar’da faaliyet gösteren ferrokrom tesisini 68,77 milyon $ karşılığında satın almak üzere nihai anlaşma imzaladığını açıkladı.

Şirket açıklamasına göre, bu satın almanın ardından IMFA, 66 MVA’sı faal ve 33 MVA’sı inşaat aşamasında olmak üzere toplam 99 MVA ilave fırın kapasitesi kazanacak. Böylece şirket, yıllık 500.000 mt’u aşan toplam üretim kapasitesiyle Hindistan’ın en büyük, dünyanın ise altıncı en büyük ferroalyaj üreticisi haline gelecek.

Taraflarca belirlenen koşulların yerine getirilmesi ve gerekli onayların alınmasının ardından işlemin üç ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Kalinganagar’da 115 dönümlük bir alan üzerine kurulu olan tesis, yılda 100.000 mt üretim kapasitesine sahip dört fırından oluşuyor. Şirket, beşinci fırının devreye alınmasıyla kapasitenin yıllık 150.000 mt’a yükseleceğini belirtti.

IMFA, söz konusu tesisin şirkete ait krom cevheri madenlerine yakın konumda bulunduğunu ve planlanan genişleme projesiyle birlikte önemli maliyet tasarrufu ve operasyonel verimlilik sağlayacağını vurguladı.