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Hint entegre çelik üreticilerinin pazar payları 2020-2021 mali yılında 50 baz puan artacak

Pazartesi, 28 Haziran 2021 11:59:52 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Crisil’in yayımladığı raporda, ülkenin entegre çelik üreticilerinin pazar paylarının 2020-2021 mali yılında, tedarik zinciri yönetimindeki iyileşmelere ve madenlerdeki demir cevheri sıkıntısının sınırlı etkisine bağlı olarak 50 baz puan artışla %58’e çıkacağı belirtildi.

Entegre üreticiler ve entegre olmayan üreticiler arasındaki farka dikkat çeken raporda, entegre olmayan üreticilerin ortalama %62 kapasite kullanım oranına kıyasla, entegre üreticilerin mali yıl süresince ortalama %80 kapasite kullanım oranıyla faaliyet göstereceği ifade edildi.

Ayrıca, yassı mamul portföyü geniş olan entegre üreticilerin ton başına satış fiyatlarını ikiye katlayacağı, ağırlıklı olarak uzun mamul portföyü olan entegre olmayan üreticilerin ise ton başına satış fiyatlarını 1,4 kat artırabileceği söylendi.

Crisil’e göre, 2021-2022 mali yılının ikinci yarısında gevşemesi beklenen çelik fiyatları, yine de yıllık %40-45 daha fazla olacak.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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