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Hint CIL yıkanmış kömür arzını 2022-2023 mali yılının sonuna kadar 3,45 milyon mt’a çıkaracak

Pazartesi, 27 Haziran 2022 13:54:09 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı madenci Coal India Limited (CIL), yerel üreticilere olan yıkanmış kömür arzını 2022-2023 mali yılının sonuna kadar, bir önceki mali yılda kaydedilen 1,7 milyon mt’a kıyasla 3,45 milyon mt seviyesine çıkaracak.

Ülkenin yerel ham koklaşabilir taş kömürü yıkama kapasitesi, özel sektördeki yıllık 9,26 milyon mt dahil olmak üzere şu an yıllık yaklaşık 23 milyon mt seviyesinde yer alıyor.

CIL, yıllık 30 milyon mt kapasiteli dokuz yeni kömür yıkama tesisi kurmayı ve devreye almayı planlıyor. Yeni tesislerle birlikte üreticinin yerel çelik sektörüne olan yıkanmış kömür arzını yıllık yaklaşık 15 milyon mt’a çıkarabileceği ve bu sayede ithalatı azaltacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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