Hint çelik üreticileri karbon salımının azaltılması amacıyla hükümetten fon talep ediyor

Cuma, 28 Ocak 2022 11:59:57 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Birliği (ISA) tarafından yapılan açıklamada, Hint çelik üreticilerinin karbon salımını azaltmada kullanılacak yeni teknolojiler için merkezi hükümetten fon talep ettiği belirtildi.

ISA çelik üreticilerinin yeni teknolojileri kullanabilmeleri ve sektörün 2030 yılına kadar çelik üretiminde metrik ton başına 2,6 mt seviyesinde yer alan karbon salımını 2,4 mt seviyesine düşürebilmesi amacıyla sübvansiyon ve vergi teşvikleri sağlanması gerektiğini ifade etti.

ArcelorMittal Nippon Steel Limited CEO’su Dilip Oommen, “Düşük karbon salımı yapan üretim tesislerinin işletilmesi kısa ve orta vadede oldukça maliyetli,” yorumunu yaptı.

JSW Group Yönetim Kurulu Başkanı Sajjan Jindal ise, “Çelik sektörü karbon ayak izini azaltmak için kendiliğinden inisiyatif alsa da ekonomik açıdan uygun bir seçenek olan karbonsuzlaştırma teknolojisine geçiş için politikalar ve kamu desteği gerekiyor,” şeklinde konuştu.

ISA devlet destekli projelerde düşük karbonlu üretim yapan üreticilerden alaşımlı çelik tedarik edilmesinin zorunlu kılınması amacıyla başvuruda bulundu.