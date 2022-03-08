Hint BCCL’nin koklaşabilir taş kömürü üretimi Şubat ayında %61 artarak rekor kırdı

Salı, 08 Mart 2022 10:40:16 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetine bağlı Coal India Limited’e ait koklaşabilir taş kömürü üreticisi Bharat Coking Coal Limited’in (BCCL) koklaşabilir taş kömürü üretimi bu yılın Şubat ayında yıllık %61 artarak 3,24 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu artış şimdiye kadar kaydedilen en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda şirketin sevkiyatları %66 artarak 2,93 milyon mt seviyesine yükseldi. Söz konusu artış şimdiye kadar kaydedilen en yüksek artış oldu.

2021-2022 mali yılının sona ereceği 31 Mart tarihine kadar BCCL 30 milyon mt koklaşabilir taş kömürü üretip sevk edecek. Söz konusu seviyenin 2018-2019 mali yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olduğu belirtiliyor.