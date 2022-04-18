Hint BCCL’nin koklaşabilir taş kömürü üretimi 2021-2022 mali yılında %24 arttı

Pazartesi, 18 Nisan 2022 10:05:07 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı Coal India Limited’in bağlı kuruluşu Bharat Coking Coal Limited’in (BCCL) koklaşabilir taş kömürü üretimi 2021-2022 mali yılında %24 artışla 30,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

BCCL geçtiğimiz haftalarda yerel çelik üreticilerine düşük kül içerikli yıkanmış kömür tedariki için inşa edilen ve üretim kapasitesi yıllık 5 milyon mt seviyesinde yer alan yeni kömür yıkama tesisinde üretime başladığını duyurmuştu.

Üreticinin yıkanmış kömür üretim kapasitesi yıllık 1,2 milyon mt seviyesinde yer alıyor.