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Hint BCCL’nin koklaşabilir taş kömürü üretimi 2021-2022 mali yılında %24 arttı

Pazartesi, 18 Nisan 2022 10:05:07 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı Coal India Limited’in bağlı kuruluşu Bharat Coking Coal Limited’in (BCCL) koklaşabilir taş kömürü üretimi 2021-2022 mali yılında %24 artışla 30,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

BCCL geçtiğimiz haftalarda yerel çelik üreticilerine düşük kül içerikli yıkanmış kömür tedariki için inşa edilen ve üretim kapasitesi yıllık 5 milyon mt seviyesinde yer alan yeni kömür yıkama tesisinde üretime başladığını duyurmuştu.

Üreticinin yıkanmış kömür üretim kapasitesi yıllık 1,2 milyon mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: koklaşabilir taş kömürü hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası çelik üretimi 

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