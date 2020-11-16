Hindistan’ın Mormugoa limanında demir cevheri navlun indirimi gelecek yıla kadar devam edecek

Pazartesi, 16 Kasım 2020 17:06:19 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın batısında bulunan Mormugoa limanının işletmecisi Mormugoa Port Trust (MPT), demir cevheri ithalatı ve ihracatına uygulanan navlun indiriminin 2021 yılının Haziran ayına kadar uzatıldığını açıklayan bir bildiri yayımladı. Söz konusu indirim, ulusal karantinanın ardından Covid-19’un etkilerini azaltmak için bu yılın Nisan ayında altı ay sürecek şekilde başlatılmıştı. İndirimin uzatılması ise, salgınının etkilerinin hala devam etmesinin bir sonucu oldu.

MPT tarafından yayımlanan bildiriye göre, çelik üretimi için çok önemli olan bu hammaddenin ticaretine katkı sağlanması için, 2021 yılının Haziran ayına kadar demir cevheri ithalatı ve ihracatı yapan tüm gemilere liman vergilerinde, demirleme ücretlerinde ve gemiden gemiye aktarım ücretlerinde indirim sağlanacak.