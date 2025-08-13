 |  Giriş 
Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Temmuz döneminde %0,75 arttı

Çarşamba, 13 Ağustos 2025 09:41:43 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan ön verilere göre ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025-26 mali yılının Nisan-Temmuz döneminde yıllık %0,75 artışla 21,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Temmuz ayında toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının bir önceki ay kaydedilen 4,95 milyon mt’a kıyasla 5,16 milyon mt seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre söz konusu dönemde tüm limanlardan gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı, pelet dahil olmak üzere yıllık %6,98 düşüşle 16,38 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


