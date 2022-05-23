Hindistan’ın demir cevheri ve pelet ihracatı %45-50 vergi getirilmesi sonrasında duracak

Pazartesi, 23 Mayıs 2022 11:16:30 (GMT+3) | Kalküta

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan’ın pelet ihracatına %45 vergi getirmesinin Çin gibi başlıca satış rotalarında fiyatların sertçe artmasına yol açıp, bu sebeple ihracatı tamamen durması bekleniyor. Ayrıca toz cevher ve parça cevher ihracatının da %50 ihracat vergisi getirilmesine bağlı olarak durma noktasına gelebileceği söyleniyor. Önceden yalnızca %58’den yüksek tenörlü parça cevhere %30 ihracat vergisi uygulanıyordu.

Piyasa kaynakları, 2021-2022 mali yılında Çin’in Hindistan’dan yaklaşık 11 milyon pelet ithal ettiğini ve Çin’den yapılan alımların ülkenin toplam ihracatının %70’ini oluşturduğunu söylerken, %45 oranındaki vergi göz önünde bulundurulduğunda dış piyasalara verilen pelet fiyatlarının küresel piyasalarda rekabet gücünü tamamen kaybedeceği belirtildi.

Öte yandan Hindistan’ın toplam pelet üretim kapasitesinin yaklaşık 80 milyon mt ve yıllık üretim kapasitesinin 60-70 milyon mt seviyelerinde yer aldığı düşünüldüğünde, iç piyasanın ek 11 milyon mt ihraç fazlasını kaldıramayacağı ifade ediliyor.

Hindistan Pelet İmalatçıları Birliği’nden bir üye, “İhracat vergisi pelet sektörünü bitirecek. Hindistan, yüksek lojistik maliyetleri nedeniyle zaten yüksek maliyetle üretim yapan bir ülke. Pelet üreticileri üretimlerini azaltmak zorunda kalacak. Ayrıca ihracata yönelik üretim yapan birimlerin de kapatılma ihtimali bulunuyor. Çin’de alıcı bulan ancak Hint üreticilerin tercih etmediği yüksek alümin içerikli düşük kalite pelet stokları çok artacak. Yerel pelet üreticilerinin ortalama kapasite kullanım oranlarının %40’ın altına inmesini bekliyoruz,” dedi.