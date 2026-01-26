Hindistan’ın çelik ithalatı koruma vergisinin etkisiyle 2025’te %13düştü

BigMint verilerine göre Hindistan’ın (paslanmaz dahil) çelik ithalatı, 2025 yılında %13 düşüşle 9,59 milyon mt seviyesine geriledi. Bu düşüşte hükümetin uygulamaya aldığı koruma vergisi ve sıkılaştırılan ticaret denetimlerinin etkili olduğu belirtildi. 2024 yılında düşük fiyatlı çelik ithalatındaki sert artışın ardından söz konusu gerileme dikkat çekti.

Ürün bazında ithalat

Nihai yassı mamul ithalatı %24 düşüşle 6,57 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Sıcak rulo sac ithalatı %36 düşüşle 2,86 milyon mt, silisli çelik ithalatı %4 düşüşle 1,8 milyon mt, galvanizli ürün ithalatı ise %21 düşüşle 990.000 mt oldu.

Buna karşılık yarı mamul ithalatı %272 artışla 1,06 milyon mt seviyesine yükselirken, uzun mamul ithalatı %4 düşüşle 270.000 mt olarak kaydedildi. Paslanmaz çelik ithalatı ise %3 düşüşle 1,7 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Ülkelere göre ithalat

Güney Kore’den yapılan ithalat %4 düşüşle 2,83 milyon mt seviyesine geriledi. Çin’den Hindistan’a yapılan sevkiyatlar %48 düşüşle 1,69 milyon mt, Japonya’dan yapılan sevkiyatlar ise %22 düşüşle 1,48 milyon mt oldu.

İthalatı etkileyen faktörler

Koruma vergisi: Nisan ayında yürürlüğe giren %12 oranındaki geçici koruma vergisi, ithal yassı mamul fiyatlarını artırarak yerel fiyatların üzerine taşıdı. Yıl sonunda ise hükümet, geçici verginin uygulanmaya başladığı tarihten itibaren geriye dönük olmak üzere üç yıl süreli nihai koruma vergisi getirdi.

Sıcak rulo sac, levha, kalın levha, soğuk rulo sac ve boyalı ürünler dahil geniş bir yassı mamul yelpazesini kapsayan vergi uygulaması, ithal ürünlerin rekabet gücünü önemli ölçüde zayıflattı. Öyle ki 6 Kasım tarihinde Çin’den ithal sıcak rulo sac fiyatları 55.786 INR/mt, Japonya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları ise 53.128 INR/mt seviyesindeyken, yerel sıcak rulo sac fiyatı mal ve hizmet vergisi hariç 47.850 INR/mt fabrika çıkışı Mumbai seviyesindeydi.

Antidamping vergileri: Vietnam menşeli yassı mamullere ve Çin menşeli silisli çeliğe uygulanan antidamping vergileri de ithalat talebini sınırladı. Hindistan hükümeti 12 Kasım 2025’te Vietnam çıkışlı yassı mamullere 121,5$/mt antidamping vergisi getirdi. 19 Aralık’ta ise Çin menşeli soğuk haddelenmiş silisli çeliğe beş yıl süreli antidamping vergisi getirildi. Ayrıca Çin, Endonezya ve Vietnam menşeli soğuk paslanmaz yassı mamullere yönelik soruşturma başlatıldı.

Sıkılaştırılan kalite standartları: Haziran ayında ithal çelikte kullanılan hammaddelerin BIS kalite standartlarını karşılaması zorunlu hale getirildi. Ancak bu karar hemen uygulanmadı ve bazı ürünler için muafiyetler sağlandı. Kasım ayında ise mühendislik ve otomotiv sektöründe kullanılan çelikler için 55 kalite standardı geçici olarak askıya alındı.

Beklentiler

Çin’in talebindeki düşüşten kaynaklanan küresel arz fazlası, özellikle Asya pazarında sevkiyatların Hindistan’a yönlendirilmesi riskini artırıyor. Hindistan hükümeti, kalite kontrollerinin dışında tutulan ürünlerin ithalatına izin verirken, bu kapsamda yer alan ürünler için de belirli muafiyetler uyguluyor. Yani ülkede üretilmeyen kalitelerin ithalatı sürecek. Ancak koruma vergisinin dampingli ithalatta caydırıcı etki yaratması bekleniyor,

Kaynak: BigMint