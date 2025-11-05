Hindistan’da yaklaşık 150 çelik üreticisi düşük fiyatlar nedeniyle üretimi durdurdu

Hindistan Çelik Bakanlığı Sekreteri Sandeep Poundrik, ülke genelinde yaklaşık 150 küçük ölçekli çelik üreticisinin yerel piyasadaki fiyat düşüşleri nedeniyle üretimini durdurduğunu açıkladı.

Hükümetin kapasite artırma hedefleri sektördeki yavaşlamayla çelişiyor

Poundrik, çelik fiyatlarındaki düşüşün küçük ölçekli üreticiler için ciddi zorluklar yarattığını, özellikle de hükümetin önümüzdeki beş ila yedi yıl içinde çelik sektöründe önemli bir kapasite artışı hedeflediği bir dönemde bu durumun daha da belirgin hale geldiğini belirtti.

“Bugün çelik fiyatları olması gerekenden daha düşük seviyede ve küçük üreticiler zor durumda,” dedi.

Bakanlık sekreteri, Hindistan sanayinin uzun vadede kendi kendine yeterliliğini sağlamak için çelik sektörünü korunması gerektiğini vurguladı ve çeliği ülkenin ekonomi ve güvenlik açısından stratejik sektörü olarak tanımladı. Poundrik, “Eğer ithalata bağımlı hale gelirsek, bugün de gördüğümüz gibi jeopolitik nedenlerden dolayı ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz,” şeklinde konuştu.