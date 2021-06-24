Hindistan’da sanayi birlikleri çelik ve diğer emtia fiyatlarındaki artışa karşı bir araya geldi

Perşembe, 24 Haziran 2021 11:35:57 (GMT+3) | Kalküta

Ülke genelindeki küçük, orta ve mikro ölçekli işletmeleri temsil eden yaklaşık 170 birlik, çelik ve diğer emtia fiyatlarındaki artışa karşı çıkmak ve fiyatları kontrol altına alması için hükümete baskı kurmak amacıyla ortak bir platformda bir araya geldi.

Merkezi hükümete ve birçok eyalet hükümetine gönderilen dilekçelerde, maliyet baskısından etkilenen küçük, orta ve mikro ölçekli işletmelerin ekonomik güçlerinin korunması için çelik ve diğer emtia fiyatlarının kontrol altına alınması amacıyla hükümetin acilen müdahale etmesi talep edildi.

Temsilciler, 2020 yılının Nisan ayından bu yana çelik fiyatlarının %88,22, alüminyum alyaj fiyatlarının %94,34, pik demir fiyatlarının %50, hurda fiyatlarının %48 ve bakır fiyatlarının ise %110 arttığını belirtti.

Çelik üreticilerinin 10-20 kat kâr elde ettiği noktada, yüksek çelik fiyatlarını kaldıramayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin kepenk indirmek zorunda kaldığı söylendi.

Hükümete gönderilen bir yazıda, temsilciler, Steel Authority of India Limited (SAIL) gibi devlete bağlı tüm üreticilerin, yassı ve uzun mamul fiyatlarını çeyreklik bazda açıklaması ve söz konusu fiyatları, çeyrek boyunca aynı tutması istendi.

Ayrıca, SAIL ve Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) gibi devlete bağlı üreticilerin nihai mamul stoklarının en az %40’ını küçük, orta ve mikro ölçekli işletmelere ayırması talep edildi.