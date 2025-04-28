Hindistan yeşil üretimi artırmak için teşvik açıklayacak

Hindistan Çelik Bakanı Yardımcısı Sandeep Poundrik, yeşil çelik üretimini artırmak ve yerel çelik üreticilerinin faaliyetlerini karbondan arındırma çabalarını desteklemek için çeşitli teşvik paketleri üzerine çalıştıklarını açıkladı.

Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci çelik üreticisi olan Hindistan, 2070 yılına kadar net sıfır emisyon hedeflerken, inşaat sektörünün temel malzemesi olan çeliğin tedarik ve üretimini karbondan arındırmak amacıyla yeşil çelik politikaları geliştirmeye çalışıyor.

Hükümetin söz konusu teşvik paketini kısa süre içinde açıklayacağını belirten Poundrik, “Yeşil çelik üretimini teşvik etmek için pek çok adım atmayı planlıyoruz,” dedi ve devlet destekli projelerde belirli bir oranda yeşil çeliğin kullanılmasını zorunlu kılmayı planladıklarını ifade etti.