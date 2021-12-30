Hindistan yerel üreticilere olan yıkanmış koklaşabilir taş kömürü arzını yıllık 15 milyon mt’a çıkaracak

Perşembe, 30 Aralık 2021 11:15:36 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Kömür Bakanlığı’nın yerel üreticilere olan yıkanmış koklaşabilir taş kömürü arzını 3 milyon mt artışla yıllık 15 milyon mt seviyesine çıkarmayı planladığı öğrenildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Yerel çelik sektörünü desteklemek amacıyla yıkanmış koklaşabilir taş kömürü arzı artırılacak. İki adet kömür yıkama tesisi devreye alınırken, üçünün inşaatı devam ediyor,” sözlerine yer verildi.

India Ratings and Research konuya ilişkin, “Sanayi faaliyetlerinin güçlü seyretmesine bağlı olarak elektrik talebinin artması, kış aylarındaki talep, ihracat yapılan başlıca rotalarda arza ilişkin endişeler, tedarik zincirindeki sıkıntılar ve çelik sektörünün talebi nedeniyle ithal kömür fiyatları yüksek seviyelerde yer almaya devam edebilir,” yorumunu yaptı.