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Hindistan yerel koklaşabilir taş kömüründe ithalat fiyatına dayalı fiyatlandırma sistemi önerdi

Çarşamba, 08 Aralık 2021 12:08:01 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Kömür Bakanlığı, ithalatı kolaylaştırmak amacıyla koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının ithal koklaşabilir taş kömürü satış fiyatlarına göre belirlenmesi önerisinde bulundu.

Yerel kömürde ithalata dayalı fiyatlandırma sistemi, düşük yerel kuru yakıt fiyatları ile yüksek ithal satış fiyatları arasındaki farkı kapatacak. Ayrıca, bu sayede, fiyat farkı azaldıkça ithalat tonajının da artması bekleniyor.

Hindistan’ın toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatı, 2020-2021 mali yılında, yaklaşık 52 milyon mt seviyesinde yer alarak yerel üreticilerden gelen talebin yaklaşık %80’ini karşılamıştı.


Etiketler: koklaşabilir taş kömürü  Hint Yarımadası  çelik üretimi  Hindistan  hammaddeler  |  benzer haberler »


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