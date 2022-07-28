Hindistan yerel arzı 2030 yılına kadar 140 milyon mt’a çıkarmak için koklaşabilir taş kömürü programını devreye aldı

Perşembe, 28 Temmuz 2022 09:47:08 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Kömür Bakanı Prahlad Joshi tarafından yapılan açıklamada, yerel koklaşabilir taş kömürü üretimini 2030 yılına kadar yıllık 140 milyon mt seviyesine çıkarmak ve yerel çelik üretim kapasitesini yıllık 300 milyon mt’a yükseltme hedefini desteklemek amacıyla koklaşabilir taş kömürü programının devreye alındığı duyuruldu.

Ülkenin yerel koklaşabilir taş kömürü üretimi yıllık 45 milyon mt seviyesinde yer alıyor.

Bakan Joshi, devlete bağlı madenci Coal India Limited’in (CIL) üretimini yıllık 105 milyon mt’a çıkarmayı hedeflediğini ve üretimin özel sektöre tahsis edilen kömür blokları aracılığıyla artırılacağını söyledi.

Bakanlık tarafından yayımlanan verilere göre, CIL koklaşabilir taş kömürü üretiminin 39 milyon mt’unu oluşturuyor ve özel madenler üretime yıllık yaklaşık 5,8 milyon mt katkı sağlıyor.

Joshi ayrıca CIL’in 2022-2023 mali yılının Nisan-Haziran çeyreğinde 13,66 milyon mt koklaşabilir taş kömürü sevkiyatı yaptığını da belirtti.

Koklaşabilir taş kömürü programı kapsamında CIL’in yeraltı madenlerinde seri üretim teknolojisini devreye alacağı ve gelir paylaşım usulüne dayalı olarak atıl madenleri maden geliştiricileri ile işletmecilerine vermek dahil olmak üzere koklaşabilir taş kömürü bloklarını özel sektörün kullanımına sunacağı öğrenildi.