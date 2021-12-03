Hindistan ve Moğolistan yüksek kalite koklaşabilir taş kömürü tedarikine yönelik ikili görüşme yaptı

Cuma, 03 Aralık 2021 11:24:03 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan ile Moğolistan’ın, Moğolistan’dan yüksek kalite koklaşabilir taş kömürü ithalatına ilişkin ikili görüşme yaptığı bildirildi.

Hindistan Çelik Bakanı Ram Chandra Prasad Singh’in, Yeni Delhi’de, Moğolistan Parlamentosu Başkanı Gombojav Zadanshatar liderliğindeki parlamento heyetiyle bir araya geldiği belirtildi.

Bakan Singh, “Her iki taraf da Moğolistan’ın rekabetçi fiyatlardan yüksek kalite koklaşabilir taş kömürü tedarikine ilişkin güvenilir bir kaynak haline gelmesi konusundaki isteğini dile getirdi. Bu durum, koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının yükseldiği bir dönemde, koklaşabilir taş kömürünün tedarik edileceği alternatif kaynaklar yaratılarak arz sıkıntısının aşılması ve Hindistan çelik sektörünün hammadde güvencesini ve fiyat istikrarını sağlayabilmesi açısından önemli bir adım olabilir,” açıklamasını yaptı.

Çelik üretiminde kullanılan koklaşabilir taş kömürünün yaklaşık %85’ini ithalat yoluyla karşılayan Hindistan, bu yılın başında, söz konusu hammaddeyi tedarik etmek ve Avustralya, Endonezya ve Güney Afrika gibi geleneksel tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmak amacıyla Rusya ile anlaşma yapmıştı.