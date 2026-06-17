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Hindistan ve Kanada STA çerçevesinin tamamlanması için 2026 sonunu hedef olarak belirledi

Çarşamba, 17 Haziran 2026 10:08:18 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Hindistan ve Kanada'nın Serbest Ticaret Anlaşması (STA) için bir çerçeve anlaşmasını 2026 yılı sonuna kadar sonuçlandırmayı hedeflediğini açıkladı.

Yetkili, söz konusu hedef tarihin Kanada Başbakanı Mark Carney ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler sırasında belirlendiğini söyledi.

Yetkili, “Taraflar, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyduklarını ifade etti ve müzakerelerin 2026 yılı içerisinde tamamlanmasına yönelik ortak hedeflerini yeniden teyit etti,” dedi.

Hindistan ve Kanada ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı özelliklere sahip olduğuna dikkat çeken yetkili, küresel enerji ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından dayanıklı ve güvenilir tedarik zincirlerinin öneminin her iki tarafça da vurgulandığını belirtti.

Ayrıca Kanada Başbakanı'nın yılın başlarında Yeni Delhi'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Hindistan ve Kanada'nın uranyum ve kritik minerallerin tedarikine ilişkin önemli anlaşmalar imzaladığı da hatırlatıldı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası 

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