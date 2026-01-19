Hindistan ve AB’nin 27 Ocak’ta serbest ticaret anlaşması imzalaması bekleniyor

Hükümet yetkililerinin Pazartesi günü yaptıkları açıklamaya göre Hindistan ve Avrupa Birliği (AB), 27 Ocak 2026 tarihinde iki taraf arasında düzenlenecek 16. zirvede serbest ticaret anlaşması imzalayacak.

Yetkililere göre Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, 25-27 Ocak tarihleri arasında Yeni Delhi’ye gelerek anlaşmanın imza törenine katılacak.

Hindistan Ticaret Bakanlığı Sekreteri Rajesh Agarwal, AB liderlerinin ziyareti öncesinde tarafların bir müzakere daha gerçekleştirebileceğini belirterek, müzakerecilerin anlaşmanın kalan bölümlerini sonuca bağlamak için yoğun şekilde çalıştığını söyledi. Agarwal, 24 başlıktan 20’sinde uzlaşmaya varıldığını, geriye ise mal ticareti, tarım ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) gibi sürdürülebilirlik uygulamalarına ilişkin konuların kaldığını ifade etti.

Agarwal, “Son üç aydır AB ile müzakerelerin en zorlu ve son aşamasındaydık. 24 başlıktan 20’sini kapattık. Az sayıda konu kaldı ve görüşmeler çevrim içi toplantılarla sürüyor. Yüz yüze de bir araya gelmeyi planlıyoruz,” dedi.

Bir başka yetkili ise tarım alanındaki hassas konuların her iki taraf için de gündem dışı bırakıldığını ve Hindistan’ın tartışmalı SKDM konusunda taviz talep etmeyi sürdüreceğini aktardı. Yetkili, SKDM’nin 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girdiğini ve çelik, çimento, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen gibi sektörleri kapsadığını, ilerleyen dönemde kapsama alınacak sektör sayısının artmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

2024-25 döneminde Hindistan’ın AB’ye ihracatı yaklaşık 76 milyar $, AB’den yaptığı ithalat ise yaklaşık 61 milyar $ seviyesinde kaydedildi.