Hindistan ve AB arasındaki serbest ticaret anlaşması Aralık 2026'da imzalanacak, Şubat-Mart 2027'de yürürlüğe girecek

Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, Hindistan ile Avrupa Birliği arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın Aralık 2026'da resmen imzalanacağını ve gelecek yılın Şubat-Mart döneminde yürürlüğe gireceğini söyledi.

Goyal, bu yılın Ocak ayında Hindistan ile 27 üyeli AB arasında uzun süren müzakerelerin ardından prensipte uzlaşılan anlaşma kapsamında, Hindistan'ın ihracatının yaklaşık %93'ünün gümrüksüz erişim hakkı kazanmasının beklendiğini belirtti.

Bakan, anlaşmanın ülkenin dış ticareti açısından önemli bir dönüm noktası olacağını ve Hindistan'ın en büyük ticaret ortaklarından biriyle ilişkileri daha da güçlendireceğini ifade etti.

Anlaşma metninin, resmi imza ve yürürlüğe giriş öncesinde hukuki inceleme ve gerekli idari prosedürlerden geçirildiği bildirildi.