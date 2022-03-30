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Hindistan Rusya’dan koklaşabilir taş kömürü ithalatına devam etmeyi düşünüyor

Çarşamba, 30 Mart 2022 10:19:42 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanı Ram Chandra Prasad Singh, Ukrayna’yı işgalinin ardından uygulanan küresel yaptırımlara rağmen Rusya’dan koklaşabilir taş kömürü ithalatına devam etmeyi düşündüklerini belirtti.

Bakan Singh herhangi bir zaman aralığı vermeden ithalat tonajının iki katına çıkarılabileceği sinyalini verdi.

Ayrıca normalde herhangi bir engel olmadan gerçekleşen Rusya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü arzının etkilendiğini ekledi.

Bu ay içerisinde Hindistan limanlarına yapılması beklenen yaklaşık 1,06 milyon mt koklaşabilir taş kömürü teslimatının ertelendiği söyleniyor.

Ancak Rusya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü alımı yapan Tata Steel bu ayın başında yaptırımlar ve ödemeye ilişkin sorunlar nedeniyle alternatif tedarik rotası arayışına girdiklerini bildirmişti.


Etiketler: koklaşabilir taş kömürü hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası çelik üretimi 

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