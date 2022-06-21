ISSDA: Hindistan hükümetinin yeni vergi politikası düşünülmeden alınmış bir karar

Salı, 21 Haziran 2022 11:28:23 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Paslanmaz Çelik Geliştirme Birliği (ISSDA) tarafından yapılan açıklamada, hükümetin nihai mamul ihracatına getirdiği %15 oranındaki verginin düşünülmeden alınmış bir karar olduğu ve yerel çelik sektöründe büyük bir şaşkınlık yarattığı belirtildi.

ISSDA Başkanı K.K. Pahuja, “Hükümetin nihai mamul ihracatına aniden getirdiği %15 oranındaki vergi sektörde büyük bir şaşkınlık yarattı. Yerel çelik sektöründe hükümetin çelik üretim kapasitesini 2030 yılına kadar iki kat artırarak 300 milyon mt seviyesine yükseltme hedefini gerçekleştirmek için yeni sermaye harcamaları planlanıyordu,” şeklinde konuştu.

Hükümet zaten düşüşe geçmiş olan çelik fiyatlarını kontrol altına almayı gerekçe göstererek yeni vergi politikasını yürürlüğe almıştı.

ISSDA, hükümetin Çin ve Endonezya’dan ithal 600 mm veya daha fazla kalınlıktaki paslanmaz çeliğe uygulanan telafi edici vergiyi önceden kaldırdığı düşünüldüğünde, paslanmaz çelik ihracatına uygulanan verginin çok ağır ve gereksiz olduğunu söyledi. İthal paslanmaz çeliğe uygulanan vergilerin kaldırılması nedeniyle söz konusu ülkelerden Hindistan’a geçtiğimiz yılın Şubat ayından bu yana sübvansiyonlu paslanmaz çeliğin serbestçe girdiği eklendi.

Çin ve Endonezya’dan yapılan paslanmaz çelik ithalatı 2021-2022 mali yılında 772.000 mt seviyesinde yer alarak rekor kırmıştı ve bu rakam yerel tüketimin %25’ten fazlasını oluşturmuştu. Hint paslanmaz çelik üreticilerinin Çinli üreticilerin ihracatlarını artırarak neden olduğu adil olmayan rekabetle mücadele etmeye çalıştığı belirtiliyor.

Avrupa’da koruma önlemleri, kota ve antidamping vergileri, ABD’de ise %25 oranındaki 232. Madde vergileriyle karşı karşıya olan Hint paslanmaz çelik üreticileri, %15 oranındaki ihracat vergisi nedeniyle tüm piyasalardan çekilmek zorunda kalırken, Çinli üreticiler Hindistan piyasasında hiçbir engele takılmadan bulunabiliyor.