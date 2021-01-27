Hindistan merkezli çelik ve pelet üreticisi GIPL yeni proje yatırımları yapacak

Çarşamba, 27 Ocak 2021 11:33:08 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik ve pelet üreticisi Godavari Ispat and Power Limited (GIPL), Chhattisgarh eyalet hükümetiyle, eyalet genelinde birçok hammadde ve çelik üretim projesine tahmini 315 milyon $ yatırım yapmak üzere anlaştı.

Eyalet hükümetinden bir yetkili, GIPL’ın söz konusu projelerinin, Raipur ve Bastar bölgelerinde birer adet yıllık 1 milyon mt kapasiteli sünger demir tesisini, Raipur’da yıllık 100.000 mt kapasiteli bir ferroalyaj tesisini ve yine Raipur’da yıllık 250.000-500.000 mt kapasiteli bir haddehaneyi içerdiğini söyledi.

Şirket ayrıca, Raipur ile Bastar’da sırasıyla 100 ve 150 megavatlık elektrik santrallerinin yanı sıra, Raipur’da yıllık 1 milyon mt kapasiteli bir kömür gazlaştırma tesisinin inşasına yatırım yapacak.

Söz konusu yatırımlar, her projenin onaylanma tarihinden itibaren dört ila beş yıllık bir süreye yayılacak.

Chhattisgarh hükümeti, şirketin arazi alma işlemini kolaylaştıracak ve kömür, su ve elektrik tedariki için bağlantı oluşturacak. Hükümet ayrıca, büyük proje yatırımlarına yönelik mevcut planlarından teşvik sağlayacak.