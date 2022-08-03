﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan koruma önlemlerinin uzatılması konusunda İngiltere ile görüşmek istiyor

Çarşamba, 03 Ağustos 2022 15:55:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Hindistan’ın İngiltere’nin çelik ithalatına yönelik koruma önlemlerini devam ettirmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmak için ülkeyle görüşmek istediğini açıkladı. Hindistan söz konusu koruma önlemlerinin uzatılmasının DTÖ kurallarını ihlal ettiğini iddia ediyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere İngiltere çelik sektörünü korumak için koruma önlemlerini 1 Temmuz 2022 tarihinden 30 Haziran 2024 tarihine kadar iki yıl daha uzatmıştı.

Öte yandan, Hindistan için ayrılan soğuk sac, doğal gaz borusu ve metalik kaplamalı sac kotaları sırasıyla 9.396 mt, 3.427 mt ve 23.307 mt seviyelerinde yer alırken, ülkenin söz konusu ürünlere yönelik kalan kotası yine sırasıyla 9.100 mt, 1.634 mt ve 18.052 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Boru Soğuk Sac Kaplamalı Borular Yassı Ürünler İngiltere Hindistan Hint Yarımadası Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın ham çelik üretimi Haziran ayında aylık %7,6 düştü

21 Tem | Çelik Haberler

AB bazı ülkeler için kota düzenlemeleri yaptı

27 Haz | Çelik Haberler

İngiltere çelik koruma önlemleriyle ilgili bulgularını yayımladı

23 Haz | Çelik Haberler

SEAISI: Çin’in ASEAN-6 ülkelerine çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde çoğunlukla arttı

10 Eyl | Çelik Haberler

Çin soğuk sac ve galvanizli sac ihracatındaki vergi iadesi uygulamasını iptal etti, sıcak saca yönelik vergi tartışması ...

29 Tem | Çelik Haberler

Körfez ülkeleri bazı çelik mamullerinin ithalatına koruma önlemi getirdi

10 May | Çelik Haberler

Çin’in ASEAN’a yaptığı çelik ihracatı 2019 yılında %13 düştü

23 Mar | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi haziran ayında %2,7 yükseldi

20 Tem | Çelik Haberler

ABD’de ithal nihai mamulün pazar payı 2014 yılında %28 oldu

28 Oca | Çelik Haberler

ABD çelik ithalatı ocak ayında %26,6 arttı

27 Şub | Çelik Haberler