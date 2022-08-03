Hindistan koruma önlemlerinin uzatılması konusunda İngiltere ile görüşmek istiyor

Çarşamba, 03 Ağustos 2022 15:55:45 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Hindistan’ın İngiltere’nin çelik ithalatına yönelik koruma önlemlerini devam ettirmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmak için ülkeyle görüşmek istediğini açıkladı. Hindistan söz konusu koruma önlemlerinin uzatılmasının DTÖ kurallarını ihlal ettiğini iddia ediyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere İngiltere çelik sektörünü korumak için koruma önlemlerini 1 Temmuz 2022 tarihinden 30 Haziran 2024 tarihine kadar iki yıl daha uzatmıştı.

Öte yandan, Hindistan için ayrılan soğuk sac, doğal gaz borusu ve metalik kaplamalı sac kotaları sırasıyla 9.396 mt, 3.427 mt ve 23.307 mt seviyelerinde yer alırken, ülkenin söz konusu ürünlere yönelik kalan kotası yine sırasıyla 9.100 mt, 1.634 mt ve 18.052 mt seviyesinde kaydedildi.