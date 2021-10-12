Hindistan kömür sıkıntısının ve elektrik krizinin kıskacında, çelik fiyatlarının artması bekleniyor

Salı, 12 Ekim 2021 11:14:09 (GMT+3) | Kalküta

Kömür arz sıkıntısı, fiyat artışı ve elektrik üretiminin sekteye uğraması riskleriyle karşı karşıya olan Hint çelik üreticilerinin üretimlerinin kesintiye uğrayabileceği ve nihai mamul fiyatlarının artabileceği öğrenildi.

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, “Koklaşmayan kömüre dayalı üretim yapan entegre olmayan çelik üreticileri ve bağımsız sünger demir üreticileri, üretimlerine ara vermek zorunda kalabilir,” dedi.

Ülkede, toplam elektrik üretim kapasitesinin %70’den fazlası termal kömür aracılığıyla sağlanıyor. Kömüre dayalı üretim yapan en az 20 üreticinin, kömür stoklarının sıfırlanması nedeniyle tesislerini kapattığı ve diğer üreticilerin ise 2 ila 4 günlük stoklarının kaldığı bildirildi.

Jindal Steel and Power Limited dahil olmak üzere yerel üreticilerin yetkilileri, kömür fiyatlarının aylık yaklaşık dört kat arttığını ve entegre çelik üreticilerinin, şimdilik üretimlerine devam edebilecek stokları bulunmasına rağmen yüksek girdi maliyetlerini, müşterilere yansıtmak zorunda kalacağını belirtti.

Hindistan hükümeti kömür arzındaki sıkıntının sebeplerini şöyle sıraladı:

- Ekonominin canlanmasına bağlı olarak elektrik talebinin beklenenden çok artması,

- Eylül ayı müddetinde, kömür madenciliği sahalarındaki şiddetli yağışların, kömür üretimini ve sevkiyatını olumsuz etkilemesi,

- İthal kömür fiyatlarındaki olağanüstü artışın, ithal kömüre dayalı elektrik üretimi yapan şirketlerin üretimlerini azaltmasına ve yerel kömüre bağımlılıklarının artmasına neden olması,

- Muson yağmurları öncesinde yeterli kömür stok yenilemesi yapılmaması.