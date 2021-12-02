Hindistan ithal hurda teslimatlarında radyoaktivite tespitine ilişkin standart faaliyet prosedürü yayımladı

Perşembe, 02 Aralık 2021 11:28:45 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Dış Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bildiride, limanlarda yapılan ithal hurda teslimatlarında radyoaktif kirliliğin tespitine ilişkin standart faaliyet prosedürüyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Prosedür uyarınca, sevkiyat öncesi sertifikalandırılmayan konteynerlerin boşaltılmasına izin verilmeyecek ve bu konteynerler, sevkiyat yapan ülkeye geri gönderilecek.

Gemide, limanlarda, konteyner yük istasyonlarında veya konteyner depolarında tutulan konteynerler, mühür, seri numarası ve malzeme açıklamasının bulunup bulunmadığına yönelik kontrolden geçirilecek.

DGTR, “Konteynerlerin bulunduğu yerde arka plan radyasyonu ölçümü yapılacak. Arka plan radyasyon değerlerinin konumdan konuma farklılık gösterdiği ve normal şartlar altında 0,04 μSv/h ile 0,1 μSv/h aralığında yer aldığı unutulmamalı,” şeklinde açıklama yaptı.