Hindistan ile Rusya çelik ve madencilik sektörlerinde iş birliği yapacak

Cuma, 15 Ekim 2021 12:10:54 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan ile Rusya arasında madencilik ve çelik sektörlerine yönelik iş birliği anlaşması imzalandığı duyuruldu.

Hindistan Çelik Bakanı Ram Chandra Prasad Singh ve Rusya Enerji Bakanı Nikolay Shulginov tarafından Moskova’da imzalanan anlaşmayla birlikte yüksek kalite koklaşabilir taş kömürünün Hindistan’a uzun vadeli tedariki, koklaşabilir taş kömürü yataklarının ve lojistiğinin geliştirilmesi; koklaşabilir taş kömürü yönetimindeki ve madencilik, maden zenginleştirme ile işleme teknolojilerindeki deneyimlerin paylaşılması ve eğitim verilmesi dahil olmak üzere koklaşabilir taş kömürüne yönelik ortak projeler beraberinde ticari faaliyetlerin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Koklaşabilir taş kömürü ihtiyaçlarının yaklaşık %25-30’unu yerel kaynaklardan karşılayan Tata Steel ve Steel Authority of India Limited (SAIL) hariç Hint çelik üreticilerinin, çoğunlukla Avustralya’dan yapılan koklaşabilir taş kömürü sevkiyatlarına bağımlı olduğu biliniyor.