﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan ile Avustralya serbest ticaret anlaşması görüşmelerine hız verecek

Pazartesi, 27 Eylül 2021 10:08:27 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Avustralya Ticaret ve Yatırım Bakanı Dan Tehan’ın bu hafta yapacağı ziyarette, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının netleştirileceği ve geçici ticaret anlaşmasının, Aralık ayına kadar imzalanabileceği belirtildi.

Dan Tehan ile Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal’in, gereken sıklıkta görüşme yapılması, serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin hızlandırılması, anlaşma taslağının hazırlanması ve Aralık ayına kadar, en azından geçici ticaret anlaşmasının imzalanması için bakanlıklarındaki yetkilileri görevlendirdiği öğrenildi.

İki ülkenin yetkililerinin de önümüzdeki iki aylık süreçte yoğun bir çalışma yürütmek üzere görevlendirildiği ve ana hatların, Tehan'ın Hindistan’daki müzakereleri sırasında belirleneceği bildirildi.


Etiketler: çelik üretimi  Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

21 Eyl

Hint KIOCL pelet üretimine yönelik küresel çelik üreticileriyle anlaşma masasına oturdu
14 Eyl

SAIL’e ait Bokaro tahıl depolama silolarına yönelik özel çelik geliştirdi
09 Eyl

Hint RINL 30.000 mt blum için ihracat ihalesi açtı
08 Eyl

Hint JSPL’nin çelik üretimi Ağustos ayında %6 arttı
03 Eyl

ICRA Hindistan çelik sektörünün görünümünü durağandan olumluya çevirdi