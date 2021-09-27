Hindistan ile Avustralya serbest ticaret anlaşması görüşmelerine hız verecek

Pazartesi, 27 Eylül 2021 10:08:27 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Avustralya Ticaret ve Yatırım Bakanı Dan Tehan’ın bu hafta yapacağı ziyarette, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının netleştirileceği ve geçici ticaret anlaşmasının, Aralık ayına kadar imzalanabileceği belirtildi.

Dan Tehan ile Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal’in, gereken sıklıkta görüşme yapılması, serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin hızlandırılması, anlaşma taslağının hazırlanması ve Aralık ayına kadar, en azından geçici ticaret anlaşmasının imzalanması için bakanlıklarındaki yetkilileri görevlendirdiği öğrenildi.

İki ülkenin yetkililerinin de önümüzdeki iki aylık süreçte yoğun bir çalışma yürütmek üzere görevlendirildiği ve ana hatların, Tehan'ın Hindistan’daki müzakereleri sırasında belirleneceği bildirildi.