Hindistan hükümeti vasıflı çelik üretimi için teşvik planını onayladı

Perşembe, 12 Kasım 2020 16:31:02 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Bakanlar Kurulu, yerel imalat ve ihracat kapasitelerini yükseltmeyi hedefleyen ve çelik sektörü de dahil olmak üzere 10 sektörü kapsayan Üretimle Alakalı Teşvik (PLI) tasarısını onayladı.

PLI tasarısına göre, söz konusu teşvik kapsamında hükümetin mali giderlerinden çelik sektörüne 5 yıl içerisinde 855 milyon $ ayrılacak.

Çelik sektörüne yapılan teşviklerin amacı, özellikle yerel vasıflı çelik üretimini artırmak olacak ve teşvikler Çelik Bakanlığı tarafından idare edilecek.

Söz konusu tasarı, Hindistan’da vasıflı çelik üretimi için yabancı yatırımları ve teknolojiyi ülkeye çekecek. Ancak tasarı aynı zamanda, elektrik sektöründe kullanılan ve büyük oranda dışa bağımlı olunan taneleri yönlendirilmiş soğuk haddelenmiş çeliğin yerel üretiminin artmasını sağlamaya odaklanacak.

Çelik sektörüne beş yıl içinde ayrılan toplam 855 milyon $’lık teşvikin 77 milyon $ kadarı, taneleri yönlendirilmiş soğuk haddelenmiş çelik üretimine geçen üreticilere ayrılacak.

Bu yılın Nisan-Temmuz döneminde, Hindistan’ın taneleri yönlendirilmiş soğuk haddelenmiş çelik ithalatı 44.800 mt olurken, 2019-20 mali yılında söz konusu ithalat 217.000 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu mali yılda ülkenin toplam çelik ithalatı 6,77 milyon mt seviyesinde yer aldı.