Hindistan düşük kalite toz cevher ihracatına vergi getirebilir

Salı, 27 Şubat 2024 13:44:37 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, küçük ve orta ölçekli demir-çelik üreticilerinin demir cevheri ihracatına yasak getirilmesi yönündeki talebinin ardından düşük kalite toz cevher ihracatına vergi getirme seçeneğini değerlendirmeye başladı.

Piyasa kaynakları, Çelik Bakanlığının düşük kalite toz cevher ihracatına vergi getirilmesi önerisinde bulunacağını ancak nihai vergi oranının Maliye Bakanlığı tarafından belirleneceğini belirtti.

Hindistan 2022 yılının Mayıs ayında artan yerel talebi karşılamak amacıyla %58’den düşük tenörlü parça cevher ve toz cevher ihracatına %50 oranında vergi getirirken, pelet ihracatında vergi oranını da %45’e çıkarmıştı. Ancak ihracatın durmasıyla söz konusu vergiler aynı yılın Kasım ayında kaldırılmış ve %58’den düşük tenörlü demir cevheri ihracatının önü açılmıştı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere küçük ve orta ölçekli demir-çelik üreticileri ise yerel hammadde fiyatlarında artış olduğuna dikkat çekerek hükümetten demir cevheri ihracatının yasaklanmasını talep etmişti. 2023 yılında Hindistan’ın demir cevheri ihracatı yerel talebin yükseldiği bir dönemde yıllık %44 artışla 44 milyon mt seviyesine çıkmış, bunun sonucunda fiyatlar küçük ile orta ölçekli demir-çelik üreticileri açısından yükselmişti. Chhattisgarh Sünger Demir Üreticileri Birliği Başkanı Anil Nachrani, “Hükümetten demir cevheri ihracatına yasak getirmesini istedik. Aksi takdirde Çin çelik sektörü faaliyetlerine devam edecek ve bizim sektörümüz duracak. Hindistan çelik ihracatçısı olmalı, demir cevheri değil,” açıklamasını yapmıştı.

Ancak Hindistan Mineral Endüstrileri Federasyonu (FIMI), çelik bakanına gönderdiği bir yazıda hükümetin demir cevheri ihracatına kısıtlama getirmemesini istedi.