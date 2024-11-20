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Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Ekim döneminde %2,8 arttı

Çarşamba, 20 Kasım 2024 09:30:35 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin demir cevheri üretimi 2024 yılının ilk on ayında %2,8 artışla 871,549 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Ekim ayında, Çin’in demir cevheri üretimi aylık %4,4 artış ve yıllık %4,1 düşüşle 86,45 milyon mt oldu.

İthal demir cevheri fiyatları Ekim ayı genelinde aşağı yönlü hareket etti. En yüksek fiyat seviyesi 108$/mt ile 1-7 Ekim’de kaydedilirken en düşük seviye 98$/mt ile 23 Ekim tarihinde görüldü. Çelik fiyatlarının düşmeye devam etmesi demir cevheri talebini olumsuz etkileyerek fiyatların gevşemesine neden oldu.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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