Hint çelik üreticileri Çin’e demir cevheri ihracatının yasaklanmasını istiyor

Pazartesi, 26 Şubat 2024 15:35:48 (GMT+3) | Kalküta

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre Hindistan’da küçük ve orta ölçekli demir-çelik üreticileri yerel hammadde fiyatlarında artış olduğuna dikkat çekerek hükümetten demir cevheri ihracatının yasaklanmasını talep etti.

2023 yılında Hindistan’ın demir cevheri ihracatı yerel talebin yükseldiği bir dönemde yıllık %44 artışla 44 milyon mt seviyesine çıktı ve bunun sonucunda fiyatlar küçük ile orta ölçekli demir-çelik üreticileri açısından yükseldi.

Chhattisgarh Sünger Demir Üreticileri Birliği Başkanı Anil Nachrani, “Hükümetten demir cevheri ihracatına yasak getirmesini istedik. Aksi takdirde Çin çelik sektörü faaliyetlerine devam edecek ve bizim sektörümüz duracak. Hindistan çelik ihracatçısı olmalı, demir cevheri değil,” dedi.

Nachrani, çoğu üreticinin zarara uğramasının ardından Chhattisgarh eyaletindeki başlıca beş demir-çelik üreticisinin hükümete karşı lobi çalışmaları yapmak için bir araya geldiğini söyledi. Üretimin yaklaşık %40’ını oluşturan küçük ölçekli üreticiler, demir cevheri için büyük üreticilere kıyasla yaklaşık dört kat daha fazla ödeme yapıyor.

Birlik yetkilisi aynı zamanda büyük ölçekli üreticilerin demir cevheri ve kömür gibi girdiler için daha iyi pazarlık yapabileceğini ve çoğunun kendine ait madenleri olduğunu da vurguladı.

Ulusal Sünger Demir Üreticileri Birliği Genel Direktörü Deependra Kasiva konuya ilişkin, “Bir taraftan küçük ve orta ölçekli üreticilerden demir-çelik ürünlerine gelen talep azalırken diğer taraftan da bu üreticiler kendine ait kömür ve demir cevheri madeni bulunan büyük ölçekli üreticilerle rekabet edemiyor. Çin’e yapılan hammadde ihracatındaki artışın ardından küçük ve orta ölçekli üreticilerin daha yüksek fiyatlardan hammadde tedarik etmekten başka bir seçeneği kalmadı,” ifadelerini kullandı.

Hindistan hükümeti 2022 yılının sonunda %45 oranındaki ihracat vergisini kaldırırken %58’den daha düşük tenörlü parça cevher ve toz cevhere uygulanan vergi oranını da sıfıra indirmişti. İhracattaki yüksek payı düşük kalite toz cevher oluştururken %58’den yüksek tenörlü demir cevheri %30 oranındaki ihracat vergisi sebebiyle çoğunlukla dış piyasalara satılmıyor.