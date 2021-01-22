Hindistan Çin ve Güney Kore’den ithal paslanmaz soğuk saca yönelik antidamping vergisinin uzatılmasını önerdi

Cuma, 22 Ocak 2021 15:08:05 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), Çin ve Güney Kore’den ithal edilen 600 mm ila 1.250 mm ve üstü genişliğindeki paslanmaz soğuk sac ürünlere yönelik antidamping vergisinin uzatılması önerisinde bulundu.

Fakat müdürlük aynı zamanda, damping soruşturmalarının tamamlanmasının ardından AB, Tayvan, ABD, Tayland ve Güney Afrika’dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ürünlerine uygulanan antidamping vergilerinin kaldırılmasını önerdi. Antidamping vergileri, dampingin devam ettiğine dair yeterli delil bulunmaması nedeniyle kaldırıldı.

Müdürlük, Jindal Stainless Steel Limited, Jindal Stainless Hisar Limited ve Jindal Stainless Steelway Limited’ın ithalat korumasının devam etmesini talep etmesi üzerine, söz konusu yedi ülkeden yapılan ithalata uygulanan antidamping vergilerine yönelik dönem sonu incelemesi başlatmıştı.

DGTR, Çin ve Güney Kore’den ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ürünlerine 5,39 ila 57,39 oranları arasında antidamping vergisi uygulanmasını önerdi.

DGTR’nin önerilerini uygulamak üzere, söz konusu antidamping vergisi, Ekonomi Bakanlığı’nın gelir biriminin bildiriyi yayımladığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.