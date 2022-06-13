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Hindistan Çelik Birliği hükümetin koklaşabilir taş kömürü fiyatlarına müdahale etmesini istiyor

Pazartesi, 13 Haziran 2022 10:46:28 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Birliği (ISA), hükümete üç kat artışla 450$/mt seviyesine yükselen koklaşabilir taş kömürü fiyatlarına müdahale etmesi talebinde bulundu.

ISA Genel Sekreteri Alok Sahay, “Koklaşabilir taş kömürü fiyatları bambaşka bir hal aldı. Bu durum sektörü, üretim maliyetlerini ve çelik fiyatlarını çok olumsuz etkiliyor,” dedi.

Sahay, koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının yaklaşık bir yıl önce 120-130$/mt aralığında yer aldığını ve bu yılın Mart ayında yaklaşık 670$/mt seviyesine fırladığını ifade etti.

İç piyasada demir cevheri bulunabildiğini söyleyen Sahay, Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü için ithalata olan bağımlılığının sürdüğünü ve ihtiyacın %85’inin çoğunlukla Avustralya’dan olmak üzere ithalat yoluyla karşılandığını belirtti.

Sahay ayrıca hükümetin ikili görüşmeler veya rekabet kurumu aracılığıyla kömür endeksleri ile metodolojisini incelemesini ve bu sayede gerçek piyasa koşullarını ortaya koymasını önerdi.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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