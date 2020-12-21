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Hindistan Çelik Bakanlığı çelik sektörü için teşvik seviyeleri belirledi

Pazartesi, 21 Aralık 2020 17:05:45 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı, hükümetin bu yılın başında açıkladığı Üretimle Alakalı Teşvik (PLI) tasarısı kapsamında vasıflı çelik üretimi teşviki için %3, %6 ve %9 olmak üzere üç seviye belirledi.

En yüksek seviye olan %9’luk teşvik, petrol ve doğal gaz endüstrisinde kullanılan boru ve sertleştirilmiş çelik ray gibi tamamen ithal vasıflı çeliklerin üretimi için verilecek.

İkinci seviye olan %6’lık teşvik, elektrogalvanizli çelik ile kalay kaplı çelik ürünlerinin yerel üretimini artırmak ve önümüzdeki beş yıl içinde ihraç edilebilir seviyeye getirmek için verilecek.

%3 ile üçüncü seviyede yer alan teşvik ise, alüminyum-çinko kaplamalı çelik ve ısıl işlem görmüş sıcak sac üretiminin artırılması için verilecek.

Hükümet yetkilileri, inşaat demiri, paslanmaz çelik ve ferroalyaj üreticilerinin de hükümete teşvikten faydalanmak için başvurduğunu, ancak bakanlığın söz konusu segment için henüz bir karar vermediğini söyledi.

Hindistan hükümeti Kasım ayında, 10 sanayi sektöründe yerel üretimi artırmak ve bu sektörlerin ihracat kapasitesini yükseltmek için PLI tasarısını açıkladı.

Hükümet, çelik sektörünün yerel vasıflı çelik üretimini artırması adına beş yıl için 6,32 milyar INR (866 milyon $) ayırdı.

Söz konusu teşvikler, baz alınan yılın ardından ulaşılan üretim artışına göre hesaplanacak. Üreticiye, üretim artışındaki yüzde kadar teşvik verilecek. Örneğin üreticiye, her yıl en fazla 2 milyar INR (27 milyon $) olmak üzere, şu anda ithal edilmekte olan çelik ürünlerinin üretim artışı değerinin %9’u kadar teşvik verilecek.


Etiketler: Hint Yarımadası  çelik üretimi  Hindistan  |  benzer haberler »


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