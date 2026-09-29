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Hindistan 2047'ye kadar yıllık 600 milyon mt çelik üretimini hedefleyen ulusal çelik politikası taslağını yayımlayacak

Salı, 29 Eylül 2026 11:07:47 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı Müsteşarı Sandeep Poundrik ülkenin çelik üretimini 2047'ye kadar yıllık 600 milyon mt seviyesine çıkarmaya yönelik yol haritasını içeren yeni Ulusal Çelik Politikası taslağının gelecek hafta kamuoyunun görüşüne sunulacağını belirtti.

Yeni politika sektörün kapasite artırımı, teknolojik gelişim ve hammadde ihtiyaçlarını uzun vadeli büyüme hedefleriyle uyumlu hale getirerek 2017 tarihli Ulusal Çelik Politikası kapsamında oluşturulan çerçeveyi güncelleyecek veya bu çerçevenin yerini alacak. Poundrik, “Yaklaşık bir hafta içinde bu politikayı kamuoyunun ve sektör paydaşlarının görüş ve değerlendirmelerine sunacağız,” ifadelerini kullandı.

Poundrik, taslağın korunma önlemleri ve antidamping vergileri gibi ticaret politikası araçları da dahil olmak üzere ucuz ve standartlara uygun olmayan çelik ithalatını caydırmaya yönelik tedbirleri de içereceğini aktardı.

Politika ayrıca teknolojik olanakların geliştirilmesi ve maliyet verimliliğinin artırılması yoluyla başta küçük ölçekli üreticiler olmak üzere yerli çelik üreticilerinin rekabet gücünü artırmayı amaçlayacak.

Önerilen hedef, 2030-31 mali yılına kadar yıllık 300 milyon mt ham çelik üretim kapasitesine ulaşılmasını öngören 2017 tarihli Ulusal Çelik Politikası'na kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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