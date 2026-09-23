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Hint LMEL DRI üretim kapasitesini artırmak için yatırım yapacak

Çarşamba, 23 Eylül 2026 10:57:03 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Lloyds Metal and Energy Limited (LMEL), iki tesisindeki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretim kapasitesini artırmak için yaklaşık 20 milyon $ yatırım yapacağını duyurdu.

Şirket, Ghugus tesisindeki yıllık DRI üretim kapasitesini 630.000 mt'dan 815.000 mt'a, Kondari DRI tesisindeki yıllık kapasitesini ise 74.000 mt'dan 924.000 mt'a çıkaracağını bildirdi.

LMEL açıklamasında, “Planlanan kapasite artışı, şirketin çelik üretimi değer zincirinin tamamındaki varlığını güçlendirme stratejisiyle uyumlu olup mevcut demir cevheri rezervlerinin verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak ve mevcut sünger demir tesisleriyle ileri entegrasyon yoluyla katma değer yaratılmasına katkıda bulunacak,” ifadelerini kullandı.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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