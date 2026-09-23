Hint LMEL DRI üretim kapasitesini artırmak için yatırım yapacak

Hindistan merkezli Lloyds Metal and Energy Limited (LMEL), iki tesisindeki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretim kapasitesini artırmak için yaklaşık 20 milyon $ yatırım yapacağını duyurdu.
Şirket, Ghugus tesisindeki yıllık DRI üretim kapasitesini 630.000 mt'dan 815.000 mt'a, Kondari DRI tesisindeki yıllık kapasitesini ise 74.000 mt'dan 924.000 mt'a çıkaracağını bildirdi.
LMEL açıklamasında, “Planlanan kapasite artışı, şirketin çelik üretimi değer zincirinin tamamındaki varlığını güçlendirme stratejisiyle uyumlu olup mevcut demir cevheri rezervlerinin verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak ve mevcut sünger demir tesisleriyle ileri entegrasyon yoluyla katma değer yaratılmasına katkıda bulunacak,” ifadelerini kullandı.