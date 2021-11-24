Henan Yaxin ilk çevre dostu elektrik ark ocaklı tesisi devreye aldı

Çarşamba, 24 Kasım 2021 11:22:27 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı üreticisi Primetals Technologies, Çin merkezli çelik üreticisi Henan Yaxin Steel Group’un Fujian Dingsheng tesisinde bulunan, iki adet EAF Quantum elektrik ark ocağı ve Arvedi kesintisiz şerit üretim hattından oluşan yassı mamullere yönelik çevre dostu tesisi devreye aldığını açıkladı. Bu da, EAF Quantum ve kesintisiz şerit üretim hattının birleştirildiği dünya çapındaki ilk çevre dostu elektrik ark ocaklı tesis oldu.

Bu tesis, entegre üretime kıyasla %85 karbon tasarrufu sağlıyor. Yeni tesis, 1.600 mm genişliğe ve 0,8 mm kalınlığa kadar yıllık 2,5 milyon mt yüksek kaliteli, ultra ince, sıcak haddelenmiş şerit üretim kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandı. Tesisin ilk kesintisiz faaliyetinde 13 adet rulo üretildi.