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Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Kasım’da aylık %6,9 artış kaydetti

Cuma, 13 Aralık 2024 11:04:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Kasım ayında aylık %6,9 ve yıllık %8,5 artışla 48.755.007 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Ekim ayına kıyasla %1,7 ve 2023 yılının Kasım ayına kıyasla %5,2 artışla 39,96 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 5,08 milyon mt ile Güney Kore ve 1,45 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın demir cevheri bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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