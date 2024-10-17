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Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Eylül’de aylık %2 artış kaydetti

Perşembe, 17 Ekim 2024 16:44:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Eylül ayında aylık %10,9 ve yıllık %8,3 artışla 48.801.976 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Ağustos ayına kıyasla %9,1 ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %18,9 artışla 44,45 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 2,39 milyon mt ile Güney Kore ve 1,03 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın demir cevheri bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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