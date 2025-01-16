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Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Aralık’ta aylık %30,1 geriledi

Perşembe, 16 Ocak 2025 12:08:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %30,1 düşüşle 58.000 mt seviyesinde yer aldı. 2023’ün aynı yılında sevkiyat yapılmadı.

Söz konusu ayda Hedland limanından sevkiyatların tamamı Çin’e yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Mangan Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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